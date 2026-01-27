Βιολάντα: Το προφίλ του ιδιοκτήτη του εργοστασίου που συνελήφθη μετά τη φονική έκρηξη

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη και πυρκαγιά, που κατέληξε στην τραγωδία με πέντε εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, τον τεχνικό ασφαλείας και τον τεχνικό βάρδιας οι οποίοι εξετάζονται από τους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ που διενεργούν προανάκριση για το τραγικό συμβάν.

Ο ιδιοκτήτης εταιρείας «Βιολάντα» ήταν αυτός που ξεκίνησε την σύγχρονη μπισκοτοβιομηχανία από ένα συνοικιακό αρτοποιείο στα Τρίκαλα, εργαζόμενος τότε στον φούρνο του πεθερού του. Κατάφερε και την εξέλιξε σε βιομηχανία μπισκότων με διεθνή παρουσία και κύκλο εργασιών πάνω από 40 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία «Βιολάντα» απασχολεί γύρω στους 250 εργαζόμενους και οι κεντρικές της εγκαταστάσεις βρίσκονται στο 6ο χλμ. Τρικάλων Καρδίτσας στα Τρίκαλα, εκεί που ξέσπασε η καταστροφική πυρκαγιά. Εκεί έχουν επεκταθεί οι εγκαταστάσεις της βιομηχανίας, που διαθέτει συνολικά τρία εργοστάσια, έχει γραφεία σε Λάρισα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και 3 κέντρα διανομής. Αυτές οι υποδομές της επέτρεψαν να καλύπτει άμεσα και απρόσκοπτα τις ανάγκες της αγοράς εξυπηρετώντας παραγγελίες των πελατών της από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Συμφερόντων της οικογένειας Τζιωρτζιώτη είναι και η Vita-free, εταιρεία που ειδικεύεται σε προϊόντα πιο υγιεινής διατροφής και σε φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες. Πραγματοποιεί κύκλο εργασιών γύρω στα 7 – 8 εκατ. ευρώ και διαθέτει εγκαταστάσεις στο 12ο χλμ. Τρικάλων Λάρισας. Εκεί είναι το τρίτο εργοστάσιο της οικογένειας, πέρα από τα δύο των Τρικάλων, τα οποία τα τελευταία χρόνια δουλεύουν νυχθημερόν για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση.

Τα προϊόντα Βιολάντα έφτασαν να κατέχουν σημαντική θέση στην ελληνική αγορά ενώ εξάγονται σε δεκάδες χώρες. Η διοίκηση της Βιολάντα εφάρμοσε στρατηγική προσανατολισμένη στην ποιότητα των προϊόντων έχοντας επενδύσει σε πιστοποιήσεις (κατά ISO 22000 HACCP, BRC, IFS) τεχνολογίες αιχμής και καινοτομία με ενδεικτικό ότι είχε αναπτύξει και το πρώτο εργοστάσιο μπισκότων στον κόσμο χωρίς καμινάδες στη Λάρισα μέσω της τεχνολογίας «Βιολάντα Steam Free».

Κεντρικό εργοστάσιο στα Τρίκαλα στο 6ο χλμ Τρικάλων – Καρδίτσας σε ιδιόκτητες εκτάσεις 55000 τ.μ. όπου στεγάζονται οι πλήρως καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής μπισκότων και δημητριακών. Διαθέτει 11 γραμμές παραγωγής μπισκότων, συνολικής μέγιστης δυναμικότητας 17.000 τόνων, μία γραμμή παραγωγής γεμιστής γκοφρέτας δυναμικότητας 800 τόνων ετησίως και 2 γραμμές παραγωγής δημητριακών bran flakes και corn flakes μέγιστης δυναμικότητας 2.000 τόνων ετησίως.

Εργοστάσιο στη Λάρισα στο 14ο χλμ Λάρισας – Θεσσαλονίκης (Μακρυχώρι) σε ιδιόκτητες εκτάσεις 18000 τ.μ. όπου στεγάζεται η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής μπισκότου. Αυτό είναι το πρώτο και μοναδικό εργοστάσιο μπισκότων στον κόσμο χωρίς καμινάδα, σύμφωνα με την εταιρεία. Το εργοστάσιο παράγει σε πλήρη ανάπτυξη 2,5 χιλιάδες τόνους μπισκότα ετησίως.

Το τρίτο εργοστάσιο VITAFREE βρίσκεται στο 12ο χλμ Τρικάλων – Λάρισας σε ιδιόκτητες εκτάσεις 25.000 τ.μ. που στεγάζεται η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής μπισκότου.

Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει δύο κέντρα διανομής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία εξυπηρετούν 79 τοπικά κέντρα διανομής και χιλιάδες σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Έτσι η Βιολάντα κατάφερε να ανταγωνιστεί εδραιωμένες ελληνικές μπισκοτοβιομηχανίες όπως η Παπαδοπούλου και η Elbisco και να επεκταθεί στο εξωτερικό.

Έτσι θα στηρίξει η “Βιολάντα” τις οικογένειες των θυμάτων στα Τρίκαλα

Εν τω μεταξύ, η “Βιολάντα” αναλαμβάνει, όπως ανακοίνωσε σήμερα, “άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης“, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους, “με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων” που χάθηκαν στο δυστύχημα στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι πρωτοβουλίες αυτές αφορούν:

Ολόκληρη η ανακοίνωση της “Βιολάντα”:

“Η Βιολάντα πενθεί.

Πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους. Εμείς θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους. Ανθρώπους της οικογένειας Βιολάντα. Μητέρες, εργαζόμενες, ζωές που κόπηκαν απότομα. Αυτή τη στιγμή προέχει ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η φροντίδα για όσους πλήττονται άμεσα και έμμεσα από αυτή την τραγωδία. Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα και έμπρακτη στήριξη.

Με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε, η Διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους:

Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με το μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους.

Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών.

Παράλληλα, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες που επλήγησαν όσο και για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας, και θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης που θα είναι απαραίτητες.

Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς οδύνης κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στις εγκαταστάσεις μας. Τους ευχαριστούμε θερμά για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν και συνεργαζόμαστε πλήρως μαζί τους για την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος”.