Βιολάντα: «Από πάνω μας υπήρχαν σίδερα, προσπάθησα να απεγκλωβιστώ» – Συγκλονίζει διασωθείσα της φονικής έκρηξης στη βιομηχανία μπισκότων

Μία συγκλονιστική μαρτυρία για τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» μετά την ισχυρή έκρηξη έδωσε μία από τις εργαζόμενες που κατάφεραν να διασωθούν από τα ερείπια.

Μιλώντας στο Mega, η Γεωργία Σκρέτα, περιέγραψε το απόλυτο σκοτάδι και τον πανικό που επικράτησε αμέσως μετά το συμβάν, όταν το κτίριο άρχισε να καταρρέει. Η ίδια ανέφερε ότι βρισκόταν στη γραμμή παραγωγής σοκολάτας μαζί με συνάδελφό της τη στιγμή της έκρηξης, όταν μεταλλικές κατασκευές κατέρρευσαν πάνω τους, εμποδίζοντας την έξοδο.

«Άκουσα τη συνάδελφό μου να με ρωτά αν είμαι καλά. Από πάνω μας υπήρχαν σίδερα και δεν μπορούσαμε να ανέβουμε. Προσπάθησα να απεγκλωβιστώ, όμως τα ρούχα μου πιάστηκαν», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις κρίσιμες στιγμές.

Η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η φωτιά εξαπλώθηκε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ενώ ο υπεύθυνος της βάρδιας έδωσε άμεσα εντολή εκκένωσης του χώρου, εκφράζοντας φόβους για ενδεχόμενη δεύτερη έκρηξη.

Όπως σημείωσε, εκείνη τη στιγμή επικρατούσε πλήρης σύγχυση, καθώς κανείς δεν γνώριζε τι ακριβώς είχε συμβεί.

Η κ. Σκρέτα ανέφερε επίσης ότι οι πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 50 έως 60 μέτρων από το σημείο όπου εργαζόταν η ίδια.

«Δεν θα πηγαίναμε στη δουλειά αν καταλαβαίναμε έντονη μυρωδιά»

Αναφερόμενη στις συνθήκες πριν από το δυστύχημα, υποστήριξε ότι δεν υπήρχε έντονη οσμή καυσίμου στον χώρο την ημέρα της έκρηξης, επισημαίνοντας πως, σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα είχε προσέλθει στη βάρδια.

Παράλληλα, απέφυγε να τοποθετηθεί σχετικά με το αν υπήρχε οσμή προπανίου τις προηγούμενες ημέρες. Όπως εξήγησε, επέλεγε να εργάζεται στη νυχτερινή βάρδια προκειμένου να μπορεί να βρίσκεται κοντά στα παιδιά της κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τέλος, σημείωσε ότι, παρά το τραγικό περιστατικό, η συμπεριφορά της εργοδοσίας απέναντι στους εργαζομένους ήταν ανθρώπινη, προσθέτοντας ότι μόλις το προηγούμενο βράδυ το κλίμα στο εργοστάσιο ήταν εορταστικό, λόγω της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Όπως ανέφερε, ορισμένοι εργαζόμενοι δεν βρέθηκαν στη μοιραία βάρδια λόγω κόπωσης από τη συγκεκριμένη εκδήλωση, γεγονός που, όπως είπε, τους έσωσε από τα χειρότερα.