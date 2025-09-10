Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της παράσυρσης του αστυνομικού από τον 20χρονο γιο επιχειρηματία

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της παράσυρσης του αστυνομικού από τον 20χρονο γιο του επιχειρηματία στο κέντρο της Αθήνας μετά από καταδίωξη, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται το όχημα της ΕΛΑΣ να σταματά και από αυτό να αποβιβάζονται δύο αστυνομικοί για έλεγχο.

Τότε η Mercedes AMG που οδηγούσε ο 20χρονος φαίνεται να κάνει μια κίνηση για να περάσει από αριστερά το όχημα της αστυνομίας παρασέρνοντας τον αστυνομικό που βρέθηκε στον δρόμο του.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί του Εκβιαστών παρατήρησαν ότι ο νεαρός συμμετείχε σε «κόντρα» με ένα Ford Fiesta ST και θέλησαν να τους ελέγξουν.

Τους έκαναν σήμα ωστόσο οι δύο οδηγοί δεν υπάκουσαν και ανέπτυξαν ταχύτητα προκειμένου να διαφύγουν. Ακολούθησε καταδίωξη κατά την οποία ο οδηγός του Fiesta ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Αντίθετα, ο 20χρονος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και χτύπησε με το αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό με αποτέλεσμα ο τελευταίος να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και χάθηκε στα στενά.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν τις αναζητήσεις και τελικά τον εντόπισαν κοντά στο Χίλτον όπου τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

