Αθήνα: Βίντεο ντοκουμέντο του DEBATER από τη στιγμή της καταδίωξης του γόνου του επιχειρηματία
Η στιγμή που η Mercedes του προσπαθεί να ξεφύγει από τους αστυνομικούς
Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της καταδίωξης του γόνου του επιχειρηματία στο κέντρο της Αθήνας φέρνει στο φως της δημοσιότητας το DEBATER.
Συγκεκριμένα, στο βίντεο απεικονίζεται η στιγμή που η Mercedes του προσπαθεί να ξεφύγει από τους αστυνομικούς του.
Δείτε το βίντεο του DEBATER
Να θυμίσουμε, ότι αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών που βρίσκονταν στον Κηφισό έκαναν σήμα στον 20χρονο να σταματήσει, κρίνοντας το αυτοκίνητό του ύποπτο, με τον 20χρονο, ωστόσο, να τρέπεται σε φυγή.
Ακολούθησε δίωρη καταδίωξη, με τους αστυνομικούς εν τέλει να ακινητοποιούν το ακριβό όχημα στο ύψος του Χίλτον.
Στην προσπάθειά του ο 20χρονος να αποφύγει τον έλεγχο, τραυμάτισε με το αυτοκίνητό του και έναν αστυνομικό ο οποίος πλέον νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Ο γιος του επιχειρηματία, λόγω της επίθεσης, πλέον κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
