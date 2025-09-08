Kινηματογραφική καταδίωξη γιου επιχειρηματία – Χτύπησε με τη Mercedes του αστυνομικό

Καταδίωξη διάρκειας δύο ωρών σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 7 Σεπτεμβρίου, με “πρωταγωνιστή” 20χρονο γιο επιχειρηματία, ο οποίος δεν σταμάτησε στο σήμα αστυνομικών, τραυματίζοντας, μάλιστα, έναν εξ αυτών με την Mercedes του.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών που βρίσκονταν στον Κηφισό έκαναν σήμα στον 20χρονο να σταματήσει, κρίνοντας το αυτοκίνητό του ύποπτο, με τον 20χρονο, ωστόσο, να τρέπεται σε φυγή.

Ακολούθησε δίωρη καταδίωξη, με τους αστυνομικούς εν τέλει να ακινητοποιούν το ακριβό όχημα στο ύψος του Χίλτον.

Στην προσπάθειά του ο 20χρονος να αποφύγει τον έλεγχο, τραυμάτισε με το αυτοκίνητό του και έναν αστυνομικό ο οποίος πλέον νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Ο γιος του επιχειρηματία, λόγω της επίθεσης, πλέον κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.