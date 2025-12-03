Βίντεο-ντοκουμέντο από την επιχείρηση εξάρθρωσης μεγάλου κυκλώματος διαρρηκτών στην Αττική
Συνελήφθησαν 11 άτομα
Στη δημοσιότητα έφερε η ΕΛΑΣ βίντεο και φωτογραφία από την ευρεία επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε και είχε στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία προέβαινε σε κλοπές, διαρρήξεις και απάτες σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής υλοποιήθηκε η επιχείρηση, η οποία οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη 11 μελών του κυκλώματος, ενώ έχουν κατασχεθεί και σημαντικά στοιχεία που σχετίζονται με τη δράση τους.
