“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Βίντεο-ντοκουμέντο από την επιχείρηση εξάρθρωσης μεγάλου κυκλώματος διαρρηκτών στην Αττική

Συνελήφθησαν 11 άτομα

Βίντεο-ντοκουμέντο από την επιχείρηση εξάρθρωσης μεγάλου κυκλώματος διαρρηκτών στην Αττική
Στη δημοσιότητα έφερε η ΕΛΑΣ βίντεο και φωτογραφία από την ευρεία επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε και είχε στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία προέβαινε σε κλοπές, διαρρήξεις και απάτες σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής υλοποιήθηκε η επιχείρηση, η οποία οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη 11 μελών του κυκλώματος, ενώ έχουν κατασχεθεί και σημαντικά στοιχεία που σχετίζονται με τη δράση τους.

e-ΕΦΚΑ: Με τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ, εισάγεται μια νέα εποχή για την πιστοποίηση αναπηρίας στην Ελλάδα
e-ΕΦΚΑ: Με τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ, εισάγεται μια νέα εποχή για την πιστοποίηση αναπηρίας στην Ελλάδα

«Ο e-ΕΦΚΑ στηρίζει καθημερινά την προσβασιμότητα, την ίση μεταχείριση και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση για όλους. Με τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ, ο e-ΕΦΚΑ εισάγει μια νέα εποχή για την πιστοποίηση αναπηρίας στην Ελλάδα». Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο φορέας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Συγκεκριμένα, σε βίντεο που αναρτήθηκε, ο e-ΕΦΚΑ επισημαίνει τα ακόλουθα: […]

