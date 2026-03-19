Βέροια: Χαροπαλεύει η 24χρονη που βρέθηκε άγρια ξυλοκοπημένη σε πυλωτή – Η έκκληση της αδελφής της

Μαίνεται το θρίλερ γύρω από την υπόθεση της 24χρονης που βρέθηκε άγρια ξυλοκοπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Η νεαρή εντοπίστηκε από περίοικους βαριά τραυματισμένη, χωρίς τις αισθήσεις της σε πυλωτή, με την αδελφή της να τονίζει πως το σπίτι της δεν είναι εκεί κοντά.

Η 24χρονη έφερε πολλαπλά, βαριά χτυπήματα στο κεφάλι και δίνει μάχη για τη ζωή της στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

Όπως μετέδωσε το Mega, η κατάστασή της είναι εξαιρετικά κρίσιμη, με τους γιατρούς να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν η νεαρή κοπέλα ζήσει, να μείνει ανάπηρη ή τυφλή.

“Οι γιατροί μάς είπαν ότι είναι σε αρκετά κρίσιμη κατάσταση. Κίνδυνος υπάρχει, είναι πολύ σοβαρός. Η εικόνα της είναι πάρα πολύ άσχημη, ακόμη και να επιβιώσει ενδέχεται να μείνει ανάπηρη, τυφλή” ανέφερε η αδελφή της στο Mega.

Επίσης, η ίδια απηύθυνε έκκληση σε όποιον έχει δει το παραμικρό, να ενημερώσει τις Αρχές.

Όπως είπε, “δεν ξέρω γιατί ήταν εκεί, ούτε κοντά στο σπίτι είναι. Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Θέλω να μαθευτεί, θέλω να μιλήσει όποιος ξέρει κάτι. Είναι κατοικημένη περιοχή και εμάς μας κάνει εντύπωση ότι δεν άκουσε κανείς τίποτα”.