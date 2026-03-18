Θρίλερ στη Βέροια: Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ η 24χρονη που βρέθηκε άγρια χτυπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας

Με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, που παραπέμπουν σε ξυλοδαρμό, εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης 17/3 μια 24χρονη σε πυλωτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε ύστερα από κλήση περιοίκων που βρήκαν τη νεαρή πεσμένη στο έδαφος. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και σταθμός του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και γι’ αυτό το λόγο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.

Η νεαρή έχει διασωληνωθεί και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, με τους θεράποντες γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας της, η οποία χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες, συλλέγοντας μαρτυρίες από περιοίκους και εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, σε μια προσπάθεια να ρίξει “φως” στην υπόθεση.

Σημειώνεται πως τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια της Βέροιας.