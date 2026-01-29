Βέροια: 89χρονος οδήγησε ανάποδα για 10 χλμ στην Εγνατία και προκάλεσε τροχαίο – Τραυματίστηκε 50χρονη

Τροχαίο ατύχημα προκάλεσε στη Βέροια ένας 89χρονος οδηγός, ο οποίος οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε μία 50χρονη οδηγός, καθώς, προκειμένου να τον αποφύγει, έπεσε πάνω στο διαχωριστικό στηθαίο, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, όπου νοσηλεύεται, με τη ζωή της να μην διατρέχει κίνδυνο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη την Τετάρτη γύρω στις 3 μετά το μεσημέρι. Ο 89χρονος εισήλθε ανάποδα στην Εγνατία Οδό, από τον κόμβο της Βέροιας, κινούμενος στο δεξί άκρο του οδοστρώματος, δηλαδή στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνταν κανονικά.

Διανύοντας μία απόσταση περίπου 10 χλμ. -κι αφού συνέβη το τροχαίο με την 50χρονη- ο ηλικιωμένος βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο μέσω του κόμβου Κουλούρας, όπου συνελήφθη από αστυνομικούς που είχαν ειδοποιηθεί.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια και παραβάσεις του ΚΟΚ.