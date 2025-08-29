Βασιλίσσης Όλγας: Αντιδράσεις και «μπλόκο» από τρία υπουργεία στις αλλαγές Δούκα

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλούν οι προτάσεις του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για τροποποιήσεις στη λειτουργία της οδού Βασιλίσσης Όλγας.

Τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, και Υποδομών & Μεταφορών εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, στην οποία τονίζουν ότι οι προτεινόμενες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της οδού απαιτούν νέες αποφάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Υπογραμμίζουν, επίσης, ότι οι εξαγγελίες του Δήμου Αθηναίων δεν έχουν νομική ισχύ, καλώντας τη δημοτική αρχή να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η οδός Βασιλίσσης Όλγας, που βρίσκεται μέσα στον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο της Αθήνας και αποτελεί σημαντικό κοινόχρηστο χώρο, διασχίζεται επίσης από τον Τραμ, γεγονός που καθιστά τη συναίνεση του ΟΑΣΑ αναγκαία για οποιαδήποτε αλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ΚΟΚ.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου των υπουργείων

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας.

Τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Υποδομών και Μεταφορών επισημαίνουν ότι προτεινόμενες παρεμβάσεις στον εγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας προϋποθέτουν εκ νέου αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών των συναρμόδιων Υπουργείων.

Η οδός Βασιλίσσης Όλγας βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, ενώ κατά τη διάρκεια του εν εξελίξει έργου της ανάπλασης έχουν αποκαλυφθεί σημαντικές αρχαιότητες, οι οποίες συντηρούνται και αναδεικνύονται. Συγχρόνως, αποτελεί κοινόχρηστο χώρο ιδιαίτερης σημασίας.

Για τον λόγο αυτό, η υλοποίηση της υφιστάμενης ανάπλασης της οδού έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, με την πράξη 321 της 19ης συνεδρίασης του 2021, καθώς και από το Υπουργείο Πολιτισμού, με την Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/56665/2802, όπως και με την Απόφαση 3769/14-02-2022 για λογαριασμό της «Ανάπλασης ΑΕ», που εποπτεύεται από τα συναρμόδια Υπουργεία και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, αλλά και τη διέλευση του Τραμ από την οδό, απαιτείται επιπροσθέτως και η σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ η συμβατότητα αυτών των τροποποιήσεων με την κείμενη νομοθεσία και τις συγκοινωνιακές μελέτες αποτελεί αντικείμενο ελέγχου των Τεχνικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επομένως, οι σχετικές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, όπως ανακοινώθηκαν, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Ο Δήμος καλείται να τηρήσει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες