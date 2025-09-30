Βασίλης Μπισμπίκης: Πότε και ποιος ενημέρωσε τις Αρχές για το τροχαίο στη Φιλοθέη; Τι απαντά η ΕΛΑΣ

Για το τροχαίο που προκάλεσε στην περιοχή της Φιλοθέης ο Βασίλης Μπισμπίκης και την επικοινωνία της πλευράς του ηθοποιού με τις Αρχές μίλησε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως είπε στην ΕΡΤ, αν κάποιος εμπλακεί σε τροχαίο που έχει υλικές ζημιές, πρέπει να παραμείνει στο σημείο και να καλέσει το 100, ενημερώνοντας την αστυνομία και στη συνέχεια την ασφαλιστική για τις αποζημιώσεις αστικής φύσεως.

“Να ξεκαθαρίσουμε τι ισχύει με τον νέο ΚΟΚ για περιπτώσεις που υπάρχει τροχαίο μόνο με υλικές ζημιές και όχι με τραυματισμό πολίτη. Παραμένουμε στο σημείο και καλούμε το 100, καλούμε το τοπικό αστυνομικό τμήμα, ενημερώνουμε την Αστυνομία και στη συνέχεια την ασφαλιστική μας, γιατί υπάρχει και το θέμα των αποζημιώσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, προβλέπεται η αυτόφωρη διαδικασία, η σύλληψη του οδηγού που έχει εγκαταλείψει το σημείο, ακόμα κι αν μιλάμε μόνο για υλικές ζημιές. Ο ίδιος ο οδηγός που έχει προκαλέσει το τροχαίο, πρέπει να ενημερώσει την Αστυνομία και μάλιστα άμεσα. Η Δικαιοσύνη αντιμετωπίζει διαφορετικά έναν οδηγό που φεύγει από το σημείο, δεν εμφανίζεται μέσα σε ένα 24ωρο, κάτι που έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση” σημείωσε η κυρία Δημογλίδου.

Όσον αφορά στην επικοινωνία της πλευράς του Βασίλη Μπισμπίκη με την Αστυνομία, είπε: “Εξετάζεται κατά πόσο έχει γίνει αυτή η επικοινωνία. Σίγουρα ο ίδιος δεν επικοινώνησε με τις Αρχές. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο που επικοινώνησε και σε καμία περίπτωση δεν αναφέρθηκε ότι ο πελάτης ή συνεργάτης της ενεπλάκη σε τροχαίο με εγκατάλειψη και αποχώρηση από το σημείο. Δέχτηκε τηλεφώνημα το αστυνομικό τμήμα της Φιλοθέης, δυστυχώς η κλήση δεν έχει γίνει στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και δεν μπορούμε να έχουμε καταγραφή αυτής και να γνωρίζουμε ακριβώς τη συνομιλία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως αναφέρθηκε ένα περιστατικό υλικών ζημιών, ότι συμβαίνει τη στιγμή που τηλεφωνεί η γυναίκα αυτή που δεν ήταν παρούσα στο περιστατικό. Εξετάζεται αν έδωσε πλήρη στοιχεία, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής και σίγουρα δεν ανέφερε ότι ο οδηγός είχε εγκαταλείψει το σημείο από την προηγούμενη μέρα”.

Επίσης, για την αντίδραση των Αρχών μετά την επικοινωνία και τη διαδικασία ταυτοποίησης του οδηγού, ανέφερε πως “η καταγραφή από την Τροχαία έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί του Σαββάτου και έπειτα ξεκίνησε η αναζήτηση του οδηγού του οχήματος, όπως και του ίδιου του οχήματος. Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό από τους οδηγούς και τους κατοίκους της περιοχής. Θεωρούμε δεδομένο πως είναι εύκολο να βρεθεί ο οδηγός, όμως δεν είναι, καθώς πρέπει να βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό. Ήταν δύσκολο να ταυτοποιηθεί το όχημα και στη συνέχεια ο οδηγός, καθώς αποδείχτηκε ότι το όχημα ανήκει σε κάποια εταιρεία. Βέβαια πρέπει να πω ότι από τη στιγμή που ενημερώθηκε ο οδηγός, έφτασε άμεσα στο τμήμα της περιοχής και αποδέχτηκε ότι ο ίδιος οδηγούσε το όχημα“.

Βασίλης Μπισμπίκης: Το τηλεφώνημα από τη συνεργάτιδα του ηθοποιού

Το πρωί της Τρίτης, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε πως επικοινώνησε ο ίδιος με τη συνεργάτιδα του ηθοποιού και αποκάλυψε όσα συνέβησαν με το περίφημο τηλεφώνημα στο Α.Τ. Φιλοθέης.

“Μίλησα ο ίδιος με τον άνθρωπο που πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία. Τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Επειδή τον ξέρω τον άνθρωπο αυτόν, δεν λέει ψέματα. Θα σας πω ακριβώς τι είχε συμβεί. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν με τον Βασίλη Μπισμπίκη γιατί ήταν με τη Δέσποινα Βανδή το Σάββατο το πρωί. Αυτά που σας λέω είναι για πρώτη φορά και δεν χωρούν αμφισβήτησης”, ανέφερε αρχικά ο παρουσιαστής.

Σύμφωνα με τον παρουσιαστή της εκπομπής “Το Πρωινό”, ο Βασίλης Μπισμπίκης επικοινώνησε πρώτα με τη σύντροφό του Δέσποινα Βανδή και λίγο αργότερα τη συνεργάτιδά τους και της είπε να καλέσει στην Αστυνομία και να πει ότι χτύπησε κάποια αυτοκίνητα. “Πάνω στην ταραχή του, δεν της είπε πότε προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα. Δεν κατάλαβε η συνεργάτιδα πότε προκλήθηκε το τροχαίο ατύχημα” σημείωσε ο Γιώργος Λιάγκας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το τηλέφωνο έγινε 15.27. Κάλεσε και είπε ‘Γεια σας. Ονομάζομαι…. και είμαι συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη. Λίγο πριν, προεκλήθη ατύχημα’. Εκεί έχει δίκιο ο αξιωματικός που λέει ότι δεν αναφέρθηκε εγκατάλειψη γιατί ούτε εκείνη το ήξερε, πάνω στον πανικό του ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν της είπε πότε έγινε το ατύχημα, άρα έκανε λάθος η συνεργάτιδα. Όμως την πιστεύω γιατί μου λέει “αν καταγράφονται οι συνομιλίες από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, που λένε ότι μας παρακολουθούνε, εγώ προκαλώ την αστυνομία να πάρει το κινητό μου και να αποκαλύψει τη συνομιλία που έγινε 15.27 το Σάββατο το μεσημέρι” μετέφερε στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας.

“Εγώ είπα και το όνομα του Μπισμπίκη και το όνομα το δικό μου και είπα και το όνομα της Ναταλίας Γερμανού. Είπα ότι ‘τώρα ο Μπισμπίκης πάει στη Γερμανού γι’ αυτό έβαλε εμένα να σας πάρω τηλέφωνο‘” φέρεται να είπε η συνεργάτης του, σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα, καθώς το μεσημέρι του Σαββάτου ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή “Καλύτερα δε γίνεται” στον Alpha.

Μάλιστα, η ίδια φέρεται να είπε ότι κάλεσε προκειμένου εάν κάποιος κάτοικος απευθυνθεί στο τμήμα και πει ότι βρήκε το αυτοκίνητό του τρακαρισμένο, να του πουν ότι το όχημα που προκάλεσε τις ζημιές ήταν του Βασίλη Μπισμπίκη.