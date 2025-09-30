Βασίλης Μπισμπίκης: Όλη η αλήθεια για το τηλεφώνημα της συνεργάτιδάς του στο Α.Τ. Φιλοθέης – Όσα ειπώθηκαν

Παραμένει το αλαλούμ σχετικά με το τηλεφώνημα που έκανε η συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη στο Α.Τ. Φιλοθέης, σχεδόν 10 ώρες μετά το τροχαίο που είχε προκαλέσει ο ηθοποιός στην περιοχή, παίρνοντας “σβάρνα” με το όχημά του τρία αυτοκίνητα, μια γκαραζόπορτα και έναν μαντρότοιχο.

Το πρωί της Τρίτης, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε πως επικοινώνησε ο ίδιος με τη συνεργάτιδα του ηθοποιού και αποκάλυψε όσα συνέβησαν με το περίφημο τηλεφώνημα στο Α.Τ. Φιλοθέης.

“Μίλησα ο ίδιος με τον άνθρωπο που πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία. Τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Επειδή τον ξέρω τον άνθρωπο αυτόν, δεν λέει ψέματα. Θα σας πω ακριβώς τι είχε συμβεί. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν με τον Βασίλη Μπισμπίκη γιατί ήταν με τη Δέσποινα Βανδή το Σάββατο το πρωί. Αυτά που σας λέω είναι για πρώτη φορά και δεν χωρούν αμφισβήτησης”, ανέφερε αρχικά ο παρουσιαστής.

Σύμφωνα με τον παρουσιαστή της εκπομπής “Το Πρωινό”, ο Βασίλης Μπισμπίκης επικοινώνησε πρώτα με τη σύντροφό του Δέσποινα Βανδή και λίγο αργότερα τη συνεργάτιδά τους και της είπε να καλέσει στην Αστυνομία και να πει ότι χτύπησε κάποια αυτοκίνητα. “Πάνω στην ταραχή του, δεν της είπε πότε προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα. Δεν κατάλαβε η συνεργάτιδα πότε προκλήθηκε το τροχαίο ατύχημα” σημείωσε ο Γιώργος Λιάγκας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το τηλέφωνο έγινε 15.27. Κάλεσε και είπε ‘Γεια σας. Ονομάζομαι…. και είμαι συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη. Λίγο πριν, προεκλήθη ατύχημα’. Εκεί έχει δίκιο ο αξιωματικός που λέει ότι δεν αναφέρθηκε εγκατάλειψη γιατί ούτε εκείνη το ήξερε, πάνω στον πανικό του ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν της είπε πότε έγινε το ατύχημα, άρα έκανε λάθος η συνεργάτιδα. Όμως την πιστεύω γιατί μου λέει “αν καταγράφονται οι συνομιλίες από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, που λένε ότι μας παρακολουθούνε, εγώ προκαλώ την αστυνομία να πάρει το κινητό μου και να αποκαλύψει τη συνομιλία που έγινε 15.27 το Σάββατο το μεσημέρι” μετέφερε στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας.

“Εγώ είπα και το όνομα του Μπισμπίκη και το όνομα το δικό μου και είπα και το όνομα της Ναταλίας Γερμανού. Είπα ότι ‘τώρα ο Μπισμπίκης πάει στη Γερμανού γι’ αυτό έβαλε εμένα να σας πάρω τηλέφωνο‘” φέρεται να είπε η συνεργάτης του, σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα, καθώς το μεσημέρι του Σαββάτου ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή “Καλύτερα δε γίνεται” στον Alpha.

Μάλιστα, η ίδια φέρεται να είπε ότι κάλεσε προκειμένου εάν κάποιος κάτοικος απευθυνθεί στο τμήμα και πει ότι βρήκε το αυτοκίνητό του τρακαρισμένο, να του πουν ότι το όχημα που προκάλεσε τις ζημιές ήταν του Βασίλη Μπισμπίκη.

Επίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, ο ηθοποιός πράγματι κάλεσε την ασφαλιστική του, προτού εμφανιστεί στη Ναταλία Γερμανού, και ανέφερε ότι γραντζούνισε 2-3 αυτοκίνητα με το όχημά του.

Εν τω μεταξύ, χθες Δευτέρα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν επικοινώνησε ποτέ με την Τροχαία.

«Αναζητήσαμε αν υπήρχε κλήση στο 100 μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη, αλλά δεν υπήρχε» είπε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, το Mega έφερε στο φως της δημοσιότητας ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο, λίγα δευτερόλεπτα αφού ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε πάρει παραμάζωμα τουλάχιστον τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, μια γκαραζόπορτα και έναν μαντρότοιχο στη Φιλοθέη.

Στο βίντεο του Mega φαίνεται το θηριώδες αγροτικό όχημα του ηθοποιού να κινείται αργά, λίγο αφότου είχε μπει στην οδό Δοϊράνης και είχε προκαλέσει το τροχαίο ατύχημα προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Υπενθυμίζεται ότι όλα έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου 27/9, κατά την επιστροφή του ηθοποιού από κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση, ενώ η δίκη για την υπόθεση ορίστηκε για τις 8 Οκτωβρίου.