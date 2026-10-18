Γιώργος Μαζωνάκης: Με μπαλόνια, τραγούδια και δάκρυα το 40ήμερο μνημόσυνο στη Νίκαια
Συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στην Αγία Τριάδα Νίκαιας για το 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή. Λουλούδια, μπαλόνια και τα τραγούδια του δημιούργησαν συγκινητική ατμόσφαιρα.
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (18/10) στη Νίκαια το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται για να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή.
Η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, στην περιοχή όπου μεγάλωσε ο καλλιτέχνης, παρουσία των γονιών του, των δύο αδελφών του, συγγενών, φίλων και ανθρώπων που τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια του.
Από νωρίς το πρωί, θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη συγκεντρώθηκαν έξω από την εκκλησία, ενώ η παρουσία της αστυνομίας ήταν αυξημένη λόγω της μεγάλης προσέλευσης.
Η Νίκαια γέμισε με τα τραγούδια του
Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν αγαπημένες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη ακούστηκαν ξανά στη γειτονιά όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια.
Θαυμαστές σιγοτραγουδούσαν κομμάτια που σημάδεψαν την καλλιτεχνική του πορεία, ενώ χαρακτηριστικές ήταν οι εικόνες με μπαλόνια, λουλούδια και μικρά αναμνηστικά αφιερωμένα στον τραγουδιστή.
Ανάμεσα στα τραγούδια που ακούστηκαν ήταν και το «Ώρες Μικρές», με τους παρευρισκομένους να τιμούν με τον δικό τους τρόπο τη μνήμη του.
Συντετριμμένη η οικογένεια – Το τρισάγιο στο Γ΄ Νεκροταφείο
Στην εκκλησία βρέθηκαν οι γονείς του τραγουδιστή, Μανώλης και Κλειώ Μαζωνάκη, καθώς και οι αδελφές του, Βάσω και Μαρία.
Μετά την ολοκλήρωση της επιμνημόσυνης δέησης, η οικογένεια και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι κατευθύνθηκαν στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου τελέστηκε τρισάγιο στον τάφο του.
Στο σημείο θαυμαστές άφησαν λουλούδια, μπαλόνια, ζωγραφιές και αρκουδάκια, σε μια συμβολική κίνηση αποχαιρετισμού.
Αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω της μεγάλης προσέλευσης
Η αστυνομία είχε λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας τόσο στην Αγία Τριάδα όσο και στο νεκροταφείο, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσέλευση του κόσμου και να αποφευχθεί ο συνωστισμός.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ανάμεσα στους παρευρισκομένους βρίσκονταν άνθρωποι που ταξίδεψαν από άλλες περιοχές της Ελλάδας αποκλειστικά για το μνημόσυνο.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης.
Σαράντα ημέρες μετά, η Νίκαια, η γειτονιά με την οποία ο καλλιτέχνης διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς, τον τίμησε με τον τρόπο που εκείνος είχε συνδεθεί περισσότερο με το κοινό του: μέσα από τη μουσική.
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