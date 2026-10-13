UCI GRAN FONDO LOUTRAKI GREECE 2026: Στη γραμμή εκκίνησης για τον παγκόσμιο αγώνα ποδηλασίας

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου τα βλέμματα της παγκόσμιας ποδηλασίας στρέφονται και πάλι στο Λουτράκι! Η ιστορική λουτρόπολη του Κορινθιακού υποδέχεται για μία ακόμα φορά το UCI Gran Fondo Loutraki Greece 2026, σε μια νέα, πανέμορφη αλλά απαιτητική διαδρομή.

Μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 350 ποδηλάτες και ποδηλάτισσες από την Ελλάδα και άλλες 26 χώρες, ενώ ο συνολικός αριθμός αναμένεται να ξεπεράσει τους 500 συμμετέχοντες. Ο αγώνας αποτελεί μέρος της παγκόσμιας σειράς αγώνων UCI Gran Fondo World Series. Οι αθλητές θα διεκδικήσουν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό, που θα διεξαχθεί τον Αύγουστο του 2027 στην περιφέρεια Haute-Savoie της Γαλλίας.

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Το UCI Gran Fondo Loutraki Greece 2026 συνδιοργανώνουν η KyvernitisSports & Events(μέλος του Ομίλου KyvernitisTravel), η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και οΣπαρτιατικός Γυμναστικός Σύλλογος, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Ε.Ο.Τ., της Ε.O.E., της Ε.Ο.Π. και του Σ.Ε.Τ.Ε.

Ο αγώνας: Θάλασσα και βουνό σε μια μοναδική εμπειρία

Σε μια συναρπαστικήποδηλατική διαδρομή 113,9 χιλιομέτρων, με αφετηρία και τερματισμό το Λουτράκι, οι αθλητές διασχίζουν τον Ισθμό με κατεύθυνση το γραφικό Βέλο, ανηφορίζουν στους ξακουστούς αμπελώνες της ιστορικής Νεμέας και επιστρέφουν περνώντας από την εμβληματική Αρχαία Κόρινθο, ολοκληρώνοντας μια μοναδικήδιαδρομή.

Παράλληλα η διήμερη διοργάνωση υπόσχεται μια ολοκληρωμένη εμπειρία για συμμετέχοντες και φίλους του αθλήματος, συνδυάζοντας ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην απονομή των μεταλλίων.

Ιδιαίτερη θέση στη διοργάνωση θα έχουν οι εθελοντές, με συμμετοχές από τις πόλεις που διασχίζει η αγωνιστική διαδρομή και κυρίως από το Λουτράκι, γεγονός που δίνει στις τοπικές κοινωνίες τη δυνατότητα να γίνουν ενεργό κομμάτι μιας μεγάλης διεθνούς αθλητικής διοργάνωσης. Με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των μαθητών, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να μετατρέψει την εμπειρία του UCI Gran Fondo Loutraki Greece 2026 σε ένα ζωντανό μάθημα συλλογικότητας, υπευθυνότητας, αλληλεγγύης και ενεργού προσφοράς.

Με ένα διεθνές καλεντάρι, που περιλαμβάνει περίπου 35 προκριματικούς αγώνες σε όλες τις ηπείρους, το UCI Gran Fondo World Series έχει καθιερωθεί ως η κορυφαία σειρά αγώνων δρόμου για ερασιτέχνες και masters ποδηλάτες παγκοσμίως.

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Δηλώσεις

Στη διεθνή σημασία της διοργάνωσης, τη συνεργασία τοπικών και περιφερειακών φορέων και την αναπτυξιακή δυναμική του αθλητικού τουρισμού, αναφέρθηκαν οι εκπρόσωποι των διοργανωτών. Συγκεκριμένα:

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Ο ManagingPartner του ΟμίλουKyvernitis Travel, Γιώργος Κυβερνήτης δήλωσε: «Η δεύτερη χρονιά του UCI Gran Fondo Loutraki Greece μπαίνει δυναμικά στην τελική ευθεία, με τις συμμετοχές να έχουν ήδη ξεπεράσει κατά πολύ τις περσινές και ποδηλάτες από όλο τον κόσμο να επιλέγουν την Ελλάδα. Για εμάς, ο αγώνας είναι κάτι περισσότερο από μια αθλητική διοργάνωση: αναδεικνύει την ποδηλασία, ενισχύει τον τουρισμό και την τοπική οικονομία και φέρνει τις τοπικές κοινότητες πιο κοντά, με πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας και προσφοράς.»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου Θάνος Μιχελόγγονας τόνισε: «Η επιστροφή του UCI Gran Fondo στο Λουτράκι επιβεβαιώνει ότι η Πελοπόννησος μπορεί να πρωταγωνιστεί στον διεθνή αθλητικό τουρισμό. Σε συνεργασία με τον Δήμο Λουτρακίου–Περαχώρας–Αγίων Θεοδώρων και μέσα από το Visit Peloponnese, επενδύουμε σε διοργανώσεις που αναδεικνύουν τον τόπο μας, ενισχύουν την τοπική οικονομία και δημιουργούν προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης όλο τον χρόνο.»

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Εγγραφές & Πληροφορίες

Επίσημη ιστοσελίδα: kyvernitis . gr / uci

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Social Media: @ucigranfondogreece

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Η ποδηλασία είναι ομαδικό άθλημα – εγγραφείτε μαζί και κερδίστε!

Οργανώστε τους φίλους, τους συναθλητές ή τους συναδέλφους σας και επωφεληθείτε από την ειδική προσφορά: Σε κάθε γκρουπ 10 ατόμων, οι 9 πληρώνουν και ο 1 συμμετέχει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Πώς λειτουργεί:

Επικοινωνήστε με το [email protected] για τον ειδικό κωδικό, κάντε την εγγραφή σας όλοι μαζί, την ίδια στιγμή και κάτω από έναν κοινό λογαριασμό, για να εξαργυρώσετε αυτόματα τη δωρεάν συμμετοχή.

Χορηγοί

Χορηγός επικοινωνίας: EΡT3 και ΕΡΑ ΣΠΟΡ 101,8

Μεγάλοι χορηγοί της διοργάνωσης είναι οι: ClubHotelCasinoLoutraki, FlexCar, Bike & RunExpert και Enervit. Σημαντική είναι επίσης η υποστήριξη που παρέχουν ο Δήμος Νεμέας, ο Δήμος Βέλου-Βόχας, ο Δήμος Κορινθίων, ηOrsero, τοcyclingphotos.grκαι η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α.