ΤΖΟΚΕΡ: Τα νούμερα που κερδίζουν στην κλήρωση της Κυριακής (10/8) – Στα 25 εκατ. ευρώ το τυχερό τζακ ποτ
Ένα δελτίο κέρδισε 100.000 ευρώ στη 2η κατηγορία
Πραγματοποιήθηκε σήμερα (10/8) η κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ που στην πρώτη κατηγορία μοιράζει περισσότερα από 23 εκατ. ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ σήμερα είναι: 6, 8, 10, 31, 35 και Τζόκερ το 11.
Από την κλήρωση υπήρξε νέο Τζακ Ποτ, το οποίο και αποτελεί ρεκόρ για το παιχνίδι.
Την ερχόμενη Τρίτη (12/8) θα κληρωθεί το ποσό ρεκόρ των 25.000.000.
