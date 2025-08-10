ΤΖΟΚΕΡ: Τα νούμερα που κερδίζουν στην κλήρωση της Κυριακής (10/8) – Στα 25 εκατ. ευρώ το τυχερό τζακ ποτ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (10/8) η κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ που στην πρώτη κατηγορία μοιράζει περισσότερα από 23 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ σήμερα είναι: 6, 8, 10, 31, 35 και Τζόκερ το 11.



Από την κλήρωση υπήρξε νέο Τζακ Ποτ, το οποίο και αποτελεί ρεκόρ για το παιχνίδι.

Την ερχόμενη Τρίτη (12/8) θα κληρωθεί το ποσό ρεκόρ των 25.000.000.