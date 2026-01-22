Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

ΤΖΟΚΕΡ: Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση της Πέμπτης (22/1)

Δείτε αν κερδίσατε

ΤΖΟΚΕΡ: Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση της Πέμπτης (22/1)
DEBATER NEWSROOM

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (22/1) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 11, 13, 15, 33, 38 και Τζόκερ το 16.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Κατηγορίες ΕπιτυχιώνΔιανεμόμεναΕπιτυχίεςΚερδη ανα επιτυχια
5+114.200.000,00€ΤΖΑΚΠΟΤ
54100.000,00€
4+1112.500,00€
449450,00€
3+174650,00€
319.3552,00€
2+110.7812,00€
1+148.8731,50€
2259.7351,00€
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ