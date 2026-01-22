ΤΖΟΚΕΡ: Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση της Πέμπτης (22/1)
Δείτε αν κερδίσατε
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (22/1) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 11, 13, 15, 33, 38 και Τζόκερ το 16.
|Κατηγορίες Επιτυχιών
|Διανεμόμενα
|Επιτυχίες
|Κερδη ανα επιτυχια
|5+1
|14.200.000,00€
|–
|ΤΖΑΚΠΟΤ
|5
|4
|100.000,00€
|4+1
|11
|2.500,00€
|4
|494
|50,00€
|3+1
|746
|50,00€
|3
|19.355
|2,00€
|2+1
|10.781
|2,00€
|1+1
|48.873
|1,50€
|2
|259.735
|1,00€
