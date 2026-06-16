Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ δυο παιδιά που τραυματίστηκαν με πατίνια

Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο της Κρήτης μεταφέρθηκαν δυο παιδιά που τραυματίστηκαν με πατίνια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Creta24 τα δυο παιδιά ηλικίας 13 και 16 ετών που τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαία την Κυριακή 14/6 και την Δευτέρα 15/6 μεταφέρθηκαν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ένα αγόρι νοσηλεύεται στην Εντατική διασωληνωμένο γιατί φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ το δεύτερο παιδί έχει κατάγματα σε όλο του το σώμα, με το πιο σοβαρό αυτό στο θώρακα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα δύο ατυχήματα.