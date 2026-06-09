Τρόμος στη Θεσσαλονίκη: Φίδι βρέθηκε μέσα σε μηχανή αυτοκινήτου (βίντεο)

Τον τρόμο με τα μάτια του είδε ένας οδηγός στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου, Κανάρη και Μπότσαρη, καθώς βρήκε κάτω από το καπό του αυτοκινήτου του ένα μεγάλο φίδι, την ώρα που έβαζε μπροστά την μηχανή.

Το ερπετό απομακρύνθηκε με ειδική λαβίδα για φίδια και αφέθηκε ελεύθερο, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.