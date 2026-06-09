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ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Θεσσαλονίκη: Φίδι βρέθηκε μέσα σε μηχανή αυτοκινήτου (βίντεο)

Το ερπετό απομακρύνθηκε με ειδική λαβίδα

Τρόμος στη Θεσσαλονίκη: Φίδι βρέθηκε μέσα σε μηχανή αυτοκινήτου (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Τον τρόμο με τα μάτια του είδε ένας οδηγός στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου, Κανάρη και Μπότσαρη, καθώς βρήκε κάτω από το καπό του αυτοκινήτου του ένα μεγάλο φίδι, την ώρα που έβαζε μπροστά την μηχανή.

Το ερπετό απομακρύνθηκε με ειδική λαβίδα για φίδια και αφέθηκε ελεύθερο, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

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