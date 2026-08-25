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Προκαταρκτική εξέταση για τις πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη – Έρευνα για τα καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ

Αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από αρμόδιους υπαλλήλους της Πυροσβεστικής

Προκαταρκτική εξέταση για τις πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη – Έρευνα για τα καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ
ΡΑΦΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη, ζητεί ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος.

   Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν δημοσιεύματα, στα οποία διατυπώνονται καταγγελίες σχετικά με πιθανή αιτιώδη συμβολή καλωδίων του δικτύου ηλεκτροδότησης στην εκδήλωση πυρκαγιών.

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   Με παραγγελία προς την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να διερευνηθεί ενδελεχώς το ζήτημα και εάν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες.

   Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από αρμόδιους υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ.

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