Τροχαίο στον Κηφισό: Βίντεο από το σημείο του ατυχήματος – Νταλίκα προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες (Εικόνα)
Τεράστια προβλήματα προκάλεσε τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό με νταλίκα που ξέφυγε από την πορεία της και έπεσε πάνω στις προστατευτικές μπάρες.
Ευτυχώς ο οδηγός βγήκε από το φορτηγό με ελαφρά τραύματα όμως το τροχαίο προκάλεσε δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων. Η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία και στις δύο λωρίδες προς Πειραιά, με αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται μόνο από τη δεξιά λωρίδα.
Να θυμίσουμε ότι το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα στο ύψος της Λένορμαν στο ρεύμα προς Πειραιά.
