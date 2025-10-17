Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Κηφισό: Βίντεο από το σημείο του ατυχήματος – Νταλίκα προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες (Εικόνα)

Τροχαίο στον Κηφισό: Βίντεο από το σημείο του ατυχήματος – Νταλίκα προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες (Εικόνα)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Τεράστια προβλήματα προκάλεσε τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό με νταλίκα που ξέφυγε από την πορεία της και έπεσε πάνω στις προστατευτικές μπάρες.

Ευτυχώς ο οδηγός βγήκε από το φορτηγό με ελαφρά τραύματα όμως το τροχαίο προκάλεσε δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων. Η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία και στις δύο λωρίδες προς Πειραιά, με αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται μόνο από τη δεξιά λωρίδα.

@dez_dez_75 Έλεος….. #f #for ♬ πρωτότυπος ήχος – dez_dez_75

Να θυμίσουμε ότι το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα στο ύψος της Λένορμαν στο ρεύμα προς Πειραιά.

Δείτε φωτογραφίες:

