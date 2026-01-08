Τροχαίο μεταξύ φορτηγών στον Κηφισό με δύο τραυματίες, ο ένας σοβαρά – Κυκλοφοριακό χάος προς Πειραιά

Σοβαρό τροχαίο ανάμεσα σε δύο φορτηγά σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης 8/1 στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος του Αιγάλεω.

Το τροχαίο έγινε όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός του ενός φορτηγού έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα από το ρεύμα της ανόδου στον Κηφισό που κινούνταν να βγει στο αντίθετο ρεύμα προς Πειραιά και να συγκροτήσει σύμφωνα με το άλλο φορτηγό.

Η σύγκρουση ήταν πολύ σφοδρή, όπως μπορείτε να δείτε και από τις φωτογραφίες του DEBATER. Μάλιστα, οι οδηγοί των δύο φορτηγών μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, με τον έναν να είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Αρχικά, ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά, η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία στο σημείο.

Πλέον, σύμφωνα με την Τροχαία, υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος της οδού Ανδριανουπόλεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στην περιοχή του Αιγάλεω.

Η Τροχαία παραμένει στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των οχημάτων που εμπλέκονται στο σοβαρό τροχαίο.