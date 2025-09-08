Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Μεσολόγγι: ΙΧ «καρφώθηκε» σε μαγαζί και ο οδηγός εξαφανίστηκε

Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού

Πηγή: mesologginews.gr
DEBATER NEWSROOM

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής (07/09) σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στο Μεσολόγγι, όταν εξετράπη της πορείας του ένα αυτοκίνητο και προσέκρουσε στην πρόσοψη ενός καταστήματος, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με το messolonghinews.gr, σφοδρή ήταν η σύγκρουση με αποτέλεσμα να προκαλέσει μεγάλο θόρυβο και να συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου στο σημείο. Μεγάλες ζημιές έχουν υποστεί η πρόσοψη και το εσωτερικό του καταστήματος, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

O οδηγός του οχήματος φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά τη σύγκρουση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η Τροχαία Μεσολογγίου διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού.

