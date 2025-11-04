Τροχαίο στην Πιερία: Αυτοκίνητο έπεσε σε δέντρο και ανετράπη – Απεγκλωβίστηκε η 69χρονη οδηγός

Τροχαίο ατύχημα με εγκλωβισμό ενός ατόμου σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην επαρχιακή οδό Σεβαστής – Κορινού στην Πιερία.

Σύμφωνα με το thestival, περίπου στις 7:50 το πρωί, αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 69χρονη γυναίκα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο με αποτέλεσμα να ανατραπεί και η οδηγός να εγκλωβιστεί μέσα στο όχημα.

Για τον απεγκλωβισμό της επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής.

Η οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Κατερίνης.

Έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος διεξάγει η Τροχαία Κατερίνης.