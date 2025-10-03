Τροχαίο στην Περιφερειακή Υμηττού – Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία

Το απόγευμα της Παρασκευής (3 Οκτωβρίου) σημειώθηκε τροχαίο στην Περιφερειακή Οδό Υμηττού, κοντά στον κόμβο Χολαργού, με αποτέλεσμα το προσωρινό κλείσιμο της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα:

Πάνω από 30 λεπτά από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση

5–10 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία

5–10 λεπτά στην έξοδο προς Πειραιά

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20–25 λεπτά, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.