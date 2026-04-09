Κίνηση στους δρόμους: Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων – Προβλήματα σε Κηφισό, Αθηνών, 45λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική οδό

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδο των εκδρομέων από τα λιμάνια και τους πιο κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου της Αττικής προκαλώντας δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων.

Στον Κηφισό και στο ρεύμα προς Λαμία καταγράφεται μποτιλιάρισμα από το ύψος του Ρέντη έως και τη Νέα Ιωνία. Στην Αθηνών – Κορίνθου το κυριότερο πρόβλημα είναι από το ύψος του Αιγάλεω έως και Σκαραμαγκά, ενώ στη συνέχεια υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις στα διόδια, στη Νέα Πέραμο και τα Μέγαρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, και συγκεκριμένα στην έξοδο προς τον Κηφισό, σε Γέρακα και Μαρούσι.

Οι καθυστερήσεις, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης, ξεπερνούν τα 45 λεπτά.

Αυτή την ώρα, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στα εξής σημεία:

Εθνικές Οδοί (Έξοδος)

-Αθηνών – Κορίνθου: Παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τα Διόδια της Ελευσίνας. Η κίνηση είναι ιδιαίτερα πυκνή και στα Μέγαρα.

– Αθηνών – Λαμίας: Στο ρεύμα εξόδου, το «κόκκινο» ξεκινά από τις Τρεις Γέφυρες και φτάνει μέχρι τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις υπάρχουν επίσης στο ύψος των διοδίων των Αφιδνών.

Αττική Οδός

-Μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, κυρίως από τον κόμβο Πλακεντίας έως την έξοδο για Λαμία (Μεταμόρφωση).

-Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο/Μαρκόπουλο, η κίνηση είναι αυξημένη στην έξοδο για την Εθνική Οδό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ