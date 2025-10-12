Φωτιά σε ΙΧ στην Αττική οδό στο ύψος του Κηφισού- Επανήλθε η κυκλοφορία μετά από 20 λεπτά

Φωτιά ξέσπασε σε ΙΧ επί της Αττικής οδού στο ύψος του Κηφισού με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία για περίπου 20 λεπτά.

Το συμβάν συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) όταν ΙΧ “λαμπάδιασε” στην είσοδο της Αττικής οδού από λεωφόρο Κηφισού προς Αεροδρόμιο.

Η άμεση επέμβαση των αρχών επανάφερε γρήγορα την κυκλοφορία στα φυσιολογικά της απομακρύνοντας το εν λόγω όχημα.