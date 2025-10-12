Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ΙΧ στην Αττική οδό στο ύψος του Κηφισού- Επανήλθε η κυκλοφορία μετά από 20 λεπτά

Στην είσοδο της Αττικής οδού από λεωφόρο Κηφισού προς Αεροδρόμιο.

DEBATER NEWSROOM

Φωτιά ξέσπασε σε ΙΧ επί της Αττικής οδού στο ύψος του Κηφισού με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία για περίπου 20 λεπτά.

Το συμβάν συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) όταν ΙΧ “λαμπάδιασε” στην είσοδο της Αττικής οδού από λεωφόρο Κηφισού προς Αεροδρόμιο.

Η άμεση επέμβαση των αρχών επανάφερε γρήγορα την κυκλοφορία στα φυσιολογικά της απομακρύνοντας το εν λόγω όχημα.

