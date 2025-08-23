Τροχαίο στην Αταλάντη: “Eίδα περιπολικό και τη μηχανή της γυναίκας μου κάτω και κατέβηκα, είχα και το μικρό μαζί μου”, λέει ο σύζυγος

Η 32χρονη μητέρα ενός επτάχρονου αγοριού έχασε τη ζωή της σε σοκαριστικό τροχαίο στην Αταλάντη, όταν ασυνείδητος οδηγός που κατευθυνόταν προς Τραγάνα παραβίασε το STOP στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Αταλάντης-Σκάλας και εμβόλισε τη μηχανή της. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα δεν τα κατάφερε.

«Έτρεχε ο άλλος οδηγός, παραβίασε το STOP σε μία αλάνα που ήταν γήπεδο εκεί πέρα η διασταύρωση και τη χτύπησε. Έφυγε από Αταλάντη για να κατέβει στη παραλία στη Σκάλα Αταλάντης που ήμουν εγώ με τον γιο μου και κάναμε μπάνιο για να μας κάνει έκπληξη και μας την έκανε την έκπληξη έτσι. Προσπαθώ να συνέλθω εγώ να του το φέρω», λέει ο σύζυγος του θύματος.

Συντετριμμένος, περιγράφει στο κεντρικό δελτίο του MEGA, τις δραματικές στιγμές όταν έμαθε για το σοβαρό τροχαίο, χωρίς να γνωρίζει ότι επρόκειτο για τη γυναίκα του: «Με είχε πάρει κάποιος τηλέφωνο και μου είπε ότι το παιδί που έχει το καφέ στην Αταλάντη τράκαρε και μιλάγανε με εμένα και μετά πέρασε από το μυαλό μου και έπαιρνα και δεν απάνταγε και από εκεί και πέρα κόπηκαν τα γόνατά μου. Όπως γυρνάγαμε να πάμε για την Αταλάντη είδα περιπολικό και τη μηχανή της γυναίκας μου κάτω και κατέβηκα ενώ είχα και το μικρό μαζί μου να καλύψω, να μη τα δει ο μικρός».

Η 32χρονη, έμπειρη χειρίστρια μοτοσυκλέτας, φορούσε το κράνος της, όμως η σφοδρή σύγκρουση με το αυτοκίνητο που παραβίασε τον ΚΟΚ αποδείχθηκε μοιραία.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Λαμίας. Δυστυχώς, δεν άντεξε κατά τη μεταφορά και εξέπνευσε. Ο σύζυγός της καταγγέλλει ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος στην παροχή βοήθειας.

Η 32χρονη ήταν ιδιαίτερα δραστήρια και αγαπητή στην τοπική κοινωνία, διατηρώντας με τον σύζυγό της κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή.