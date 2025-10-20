Παλαιό Φάληρο: Νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα που την παρέσυρε όχημα στη Λεωφόρο Αμφιθέας

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 20/10 καθώς μια ηλικιωμένη γυναίκα σκοτώθηκε καθώς την παρέσυρε όχημα επί της Λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο.

Συγκεκριμένα, το όχημα που οδηγούσε μια 60χρονη γυναίκα, παρέσυρε τη 85χρονη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Λαϊκό Νοσοκομείο αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.