Παλαιό Φάληρο: Νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα που την παρέσυρε όχημα στη Λεωφόρο Αμφιθέας

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία

Παλαιό Φάληρο: Νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα που την παρέσυρε όχημα στη Λεωφόρο Αμφιθέας
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 20/10 καθώς μια ηλικιωμένη γυναίκα σκοτώθηκε καθώς την παρέσυρε όχημα επί της Λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο.

Συγκεκριμένα, το όχημα που οδηγούσε μια 60χρονη γυναίκα, παρέσυρε τη 85χρονη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Λαϊκό Νοσοκομείο αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

