Καραμπόλα 4 οχημάτων στην Αθηνών – Λαμίας – Αυξημένη κίνηση στο σημείο

Καραμπόλα 4 οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/10) στην Αθηνών – Λαμίας, προκαλώντας συμφόρηση στο σημείο.

Η καραμπόλα σημειώθηκε στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς Λαμία υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη σύγκρουση δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο ζημιές, ωστόσο παρατηρείται αυξημένη κίνηση.