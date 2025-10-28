Καραμπόλα 4 οχημάτων στην Αθηνών – Λαμίας – Αυξημένη κίνηση στο σημείο
Δεν υπήρξαν τραυματισμοί
Καραμπόλα 4 οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/10) στην Αθηνών – Λαμίας, προκαλώντας συμφόρηση στο σημείο.
Η καραμπόλα σημειώθηκε στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς Λαμία υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Από τη σύγκρουση δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο ζημιές, ωστόσο παρατηρείται αυξημένη κίνηση.
