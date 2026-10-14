Τροχαίο στη Λαμία: Κόλλησε το γκάζι ΙΧ κι έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα (βίντεο)
Στο νοσοκομείο η οδηγός
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου στη Λαμία, όταν οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο κι έπεσε πάνω σε παρκαρισμένο όχημα το οποίο με τη σειρά του χτύπησε το αμέσως μπροστά του.
Σύμφωνα με το lamiareport, η οδηγός του οχήματος ανέφερε πως «κόλλησε» το γκάζι της με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα πάνω σε ένα σταθμευμένο όχημα κι εκείνο με τη σειρά του να χτυπήσει το μπροστινό του.
Η οδηγός αν και δεν φαινόταν να έχει χτυπήσει σοβαρά, χρειάστηκε την φροντίδα των διασωστών του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο και διακομίστηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Λαμίας.
@lamiareport.gr Κόλλησε το γκάζι και έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα στη Λαμία #lr #lamiareport #news #lamia ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr
Πλήρωμα της Τροχαίας Λαμίας βρέθηκε στο σημείο για την καταγραφή του συμβάντος.
πηγή στην Google
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