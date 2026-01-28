Τροχαίο με νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ: Τριήμερο πένθος στους δήμους Αλεξάνδρειας και Κατερίνης – Αναβλήθηκαν εκδηλώσεις σε δήμους της Μακεδονίας

Τη βαθιά τους θλίψη και οδύνη για την απώλεια των επτά νεαρών φιλάθλων του ΠΑΟΚ στο τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας, οι οποίοι ξεκίνησαν οδικώς από την Κατερίνη, την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και τη δυτική Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουν τον ποδοσφαιρικό αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας, εξέφρασαν οι δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας.

Μέσω σχετικής ανακοίνωσης, το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ) απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά των θυμάτων και των οικείων τους, καλή και ταχεία ανάρρωση στους τρεις τραυματίες, που επέβαιναν στο ίδιο βαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε δήλωση του, ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης υπογράμμισε -μεταξύ άλλων- πως «το ταξίδι χαράς νέων ανθρώπων, φίλων, που θέλησαν να ζήσουν το όνειρό τους με την αγαπημένη τους ομάδα έσβησε στην άσφαλτο και μετατράπηκε σε θρήνο. Ευχή όλων μας να μη ζήσουμε ποτέ ξανά άλλη τραγωδία και κανένας γονιός να μη νιώσει τέτοιο πόνο».

Ειδικότερα, οι δήμοι Αλεξάνδρειας και Κατερίνης, απ’ όπου ξεκίνησαν κάποιοι από τους αδικοχαμένους οπαδούς ματαιώνουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις σε ένδειξη πένθους. Σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αλεξάνδρειας αποφάσισε ομόφωνα να κηρυχτεί τριήμερο δημοτικό πένθος, να κυματίσουν μεσίστιες οι σημαίες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα και δημοτικά κτίρια και να ματαιωθούν όλες οι εκδηλώσεις, ενώ πολίτες αφήνουν κεριά και λουλούδια στη μνήμη των νεαρών έξω από τον Σ.Φ. ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας.

Ο μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, Γεώργιος, συμμετέχοντας στον πόνο των οικογενειών τους και προσευχόμενος για την ανάπαυση των ψυχών τους, εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά του προς τους οικείους τους. Παράλληλα, εύχεται ο Θεός να χαρίσει παρηγοριά, δύναμη και ελπίδα στους οικείους και σε όλους όσοι δοκιμάζονται από τη σκληρή αυτή απώλεια. «Σε στιγμές τέτοιου πόνου, ο ανθρώπινος λόγος σιωπά και η προσευχή γίνεται καταφυγή και ελπίδα», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, αρκετοί ακόμη δήμοι αποφάσισαν να αναβάλουν όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις και δραστηριότητες των επόμενων ημερών λόγω του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος, ενώ στον δήμο Κορδελιού Ευόσμου, στη δυτική Θεσσαλονίκη, με απόφαση του δημάρχου, Λευτέρη Αλεξανδρίδη, κηρύχτηκε τριήμερο πένθος και οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες.