Τροχαίο με μηχανή και αυτοκίνητο στην Κηφισίας – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Κηφισιά

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Κηφισίας μετά από σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα στο ρεύμα προς Κηφισιά.

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στο ύψος της οδού Αγίας Φιλοθέης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λόγω του τροχαίου σημειώνονται καθυστερήσεις στην Κηφισίας, στο ρεύμα προς Κηφισίας.