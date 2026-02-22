Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας;
Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με μηχανή και αυτοκίνητο στην Κηφισίας – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Κηφισιά

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί έως τώρα

Τροχαίο με μηχανή και αυτοκίνητο στην Κηφισίας – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Κηφισιά
Αλέξανδρος Τσάκος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Κηφισίας μετά από σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα στο ρεύμα προς Κηφισιά.

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στο ύψος της οδού Αγίας Φιλοθέης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λόγω του τροχαίου σημειώνονται καθυστερήσεις στην Κηφισίας, στο ρεύμα προς Κηφισίας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ