Τροχαίο με μηχανή και αυτοκίνητο στην Κηφισίας – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Κηφισιά
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί έως τώρα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Κηφισίας μετά από σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα στο ρεύμα προς Κηφισιά.
Η σύγκρουση των δύο οχημάτων έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στο ύψος της οδού Αγίας Φιλοθέης
Λόγω του τροχαίου σημειώνονται καθυστερήσεις στην Κηφισίας, στο ρεύμα προς Κηφισίας.
