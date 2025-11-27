Τροχαίο δυστύχημα στο Πέραμα: Νεκρή 54χρονη ύστερα από ανατροπή φορτηγού που οδηγούσε ο γιος της

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 54χρονη γυναίκα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί της Πέμπτης 27/11 στο Πέραμα.

Ειδικότερα, φορτηγό με επιβαίνοντες την άτυχη γυναίκα και τον γιο της, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, στη λεωφόρο Σχιστού, στο ρεύμα καθόδου, λίγο πριν τη διασταύρωση με την οδό Τριπόλεως.

Επί τόπου έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, που απεγκλώβισαν την 54χρονη μητέρα νεκρή.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος, ωστόσο εκτιμάται ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οδηγού λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος από τη βροχή.