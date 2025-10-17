Τροχαίο δυστύχημα στις Αφίδνες: Διπλάσιο του επιτρεπόμενου το αλκοόλ στον οδηγό της BMW

Βρέθηκε θετικός στο πρώτο αλκοτέστ ο οδηγός της BMW που ενεπλάκη το πρωί της Παρασκευής (17/10) στο τροχαίο δυστύχημα στις Αφίδνες, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τέσσερις.

Γύρω στις 05:30 το πρωί σημειώθηκε το φονικό τροχαίο στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας. Στο μπλε όχημα επέβαιναν πέντε αλλοδαποί που κατευθυνόντουσαν προς την Αθήνα, όταν λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου το αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον οδηγό της BMW έγινε η πρώτη αλκοομέτρηση και διαπιστώθηκε ότι κινούνταν υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς μετρήθηκε στην εκπνοή κοντά στο 0,59 mg/l όταν το όριο είναι 0,25 mg/l.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η αρχική μέτρηση και θα γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις οι οποίες θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία που θα σχηματισθεί για την υπόθεση.

Οδηγός αγώνων ο οδηγός της BMW

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο οδηγός της BMW είναι ο Μ.Μ., οδηγός σε αγώνες ντράγκστερ.