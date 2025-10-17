Τροχαίο δυστύχημα στις Αφίδνες: Αυτός είναι ο οδηγός της BMW – Έτρεχε σε αγώνες

Με τον χειρότερο τρόπο ξημέρωσε η Παρασκευή 17/10, καθώς δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και ακόμα τέσσερα τραυματίστηκαν σοβαρά σε ένα σοκαριστικό τροχαίο στις Αφίδνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο οδηγός της BMW που εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα στις Αφίδνες, είναι ο Μ.Μ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για έναν οδηγό σε αγώνες ντράγκστερ, ο οποίος σε αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε για το τροχαίο δυστύχημα στις Αφίδνες, και διαπιστώθηκε ότι κινούνταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με μέτρηση στα 0,59 mg/l.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η αρχική μέτρηση και θα γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις οι οποίες θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία που θα σχηματισθεί για την υπόθεση.

Το χρονικό του τροχαίου δυστυχήματος

Με τον χειρότερο τρόπο ξημέρωσε η Παρασκευή 17/10, καθώς τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και ακόμα τέσσερα τραυματίστηκαν σοβαρά σε ένα σοκαριστικό τροχαίο στις Αφίδνες.

Το τραγικό τροχαίο δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας κοντά στα διόδια, με εμπλοκή τουλάχιστον δύο οχημάτων.

Στο ένα αυτοκίνητο επέβαιναν πέντε Πακιστανοί, ενώ το δεύτερο οδηγούσε ένας Έλληνας. Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία, με τις πρώτες εκτιμήσεις να λένε ότι το μπλε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οι αλλοδαποί εξετράπη της πορείας του, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς εκείνη την ώρα έβρεχε.

Το αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο, μαύρο αυτοκίνητο BMW, στο οποίο επέβαινε ο Έλληνας οδηγός Μανώλης Μαργιουκλάς