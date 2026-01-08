Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Τροχαίο δυστύχημα στην Κορινθία: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που αυτοκίνητο «προσγειώνεται» σε αυλή – Νεκρά 2 νεαρά παιδιά (Εικόνες& Βίντεο)

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος

Τροχαίο δυστύχημα στην Κορινθία: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που αυτοκίνητο «προσγειώνεται» σε αυλή – Νεκρά 2 νεαρά παιδιά (Εικόνες& Βίντεο)
Screenshot
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:05

Στο φως της δημοσιότητας φέρνει το DEBATER ένα σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που φαίνεται η ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου που είχε ως αποτέλεσμα να “καρφωθεί” σε αυλή σπιτιού στα Εξαμίλια της Κορινθίας και να χάσουν τη ζωή τους δύο νεαρά παιδιά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (08/01), όταν το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ένας 17χρονος ημεδαπός και μία 18χρονη Ρομά κινούνταν στην επαρχιακή οδό Κορίνθου – Αγγελοκάστρου, όταν για άγνωστους λόγους μέχρι στιγμής εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην αυλή μιας κατοικίας. Το όχημα το οδηγούσε ο 17χρονος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες ανέσυραν το αυτοκίνητο και απεγκλώβισαν νεκρά ένα αγόρι και ένα κορίτσι.

Έρευνες πραγματοποιούν οι αστυνομικές αρχές ώστε να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Δείτε εικόνες από το δυστύχημα

