Τροχαίο δυστύχημα στην Κορινθία: Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκινήτου που “καρφώθηκε” σε σπίτι (Εικόνα & Βίντεο)

Ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (08/01) στα Εξαμίλια Κορινθίας, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Τα θύματα είναι μία γυναίκα και ένας άνδρας νεαρής ηλικίας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το KorinthosTV.gr, ενώ το αυτοκίνητο κινούνταν στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω σε κατοικία, με αποτέλεσμα να χάσουν οι δύο επιβάτες τη ζωή τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή: KorinthosTV.gr

σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για να τους απεγκλωβίσει και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία επιβεβαίωσαν τον θάνατο τους.