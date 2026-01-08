Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Κορινθία: Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκινήτου που “καρφώθηκε” σε σπίτι (Εικόνα & Βίντεο)

Το αυτοκίνητο για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του

Τροχαίο δυστύχημα στην Κορινθία: Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκινήτου που “καρφώθηκε” σε σπίτι (Εικόνα & Βίντεο)
Πηγή: KorinthosTV.gr
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:35

Ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (08/01) στα Εξαμίλια Κορινθίας, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Τα θύματα είναι μία γυναίκα και ένας άνδρας νεαρής ηλικίας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το KorinthosTV.gr, ενώ το αυτοκίνητο κινούνταν στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω σε κατοικία, με αποτέλεσμα να χάσουν οι δύο επιβάτες τη ζωή τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πηγή: KorinthosTV.gr

σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για να τους απεγκλωβίσει και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία επιβεβαίωσαν τον θάνατο τους.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ