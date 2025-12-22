Τροχαία Αττικής: 19.712 έλεγχοι, 262 παραβάσεις για αλκοόλ, 7 συλλήψεις

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του νομού Αττικής, από τις πρωινές ώρες της 18 Δεκεμβρίου έως τις πρωινές ώρες της 22 Δεκεμβρίου, μέσα στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Στη δράση συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.).

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 19.712 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 262 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 7 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αξίζει να σημειωθεί ότι οδηγός αυτοκινήτου εγκατέλειψε το όχημά του μπροστά από στάση λεωφορείου, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των συνεργείων ελέγχων και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.