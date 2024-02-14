Τρίπολη: Κτηνοτρόφοι έχυσαν γάλα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Γάλα έχυσαν το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Φεβρουαρίου οι κτηνοτρόφοι από ολόκληρη την Πελοπόννησο, έξω από το κτίριο της περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη.

Πάνω από 150 κτηνοτρόφοι όπως αναφέρει το Arcadiaportal, από την Αρκαδία, την Μεσσηνία, την Λακωνία, την Κορινθία και την Αργολίδα κατέκλυσαν τους δρόμους γύρω από την πλατεία Ανεξαρτησίας και με μαύρες σημαίες διαμαρτυρήθηκαν για την πολιτική της κυβέρνησης η οποία στόχο έχει όπως είπαν, να τους αφανίσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι κτηνοτρόφοι με αυτοκινητοπομπή κινήθηκα προς την περιφέρεια και παρέδωσαν ψήφισμα στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Δημήτρη Πτωχό με τα αιτήματά τους, αλλά είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν μαζί του και μία σειρά άλλων ζητημάτων στα οποία μπορεί η περιφέρεια να παρέμβει.

Οι ειδήσεις σήμερα:

Take it or leave it το Μαξίμου στους αγρότες

Τα μπλόκα αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις -Στάση αναμονής στην κυβέρνηση