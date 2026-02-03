Τρίκαλα: Τροχαίο ατύχημα με τέσσερις ιερείς, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (03/02) στον Ε65, στο ρεύμα προς τα Τρίκαλα στην περιοχή του Λόγγου.

Ειδικότερα, για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα ΙΧ επιβατικό όχημα στο οποίο επέβαιναν τέσσερις κληρικοί εξετράπη από την πορεία του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα οι τέσσερις ιερείς μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στα ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείο Τρικάλων.

Σύμφωνα με όσα γράφει το trikalaola.gr, οι τρεις ιερείς φέρουν ελαφρά τραύματα ενώ ο τέταρτος βρίσκεται σε σοβαρότερη κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία για την προέλευση τους ή τον προορισμό του ταξιδιού τους.