Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Ηλικιωμένος σκοτώθηκε από γκαζάκι που εξερράγη σε υπόγειο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας ηλικιωμένος στον Ασπρόπυργο το πρωί της Τετάρτης, μετά από έκρηξη που προκλήθηκε από γκαζάκι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε υπόγεια αποθήκη κτιρίου στον Ασπρόπυργο. Ο ηλικιωμένος φαίνεται πως προσπάθησε να ανάψει το γκαζάκι όταν αυτό εξερράγη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά.

Αν και οι διασώστες έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, ήταν ήδη πολύ αργά.

Ο χώρος αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας, ενώ κλιμάκιο έκανε επιτόπιο έλεγχο για να διαπιστώσει αν υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του δυστυχήματος.