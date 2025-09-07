Ασπρόπυργος: Συνελήφθη 66χρονος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης εντός της οικίας του

Στη σύλληψη ενός 66χρονου που καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης στο σπίτι του στον Ασπρόπυργο προχώρησαν οι Αρχές.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης εντός της οικίας του στην περιοχή του Ασπροπύργου, πρωινές ώρες της 5-9-2025 εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-8- δενδρύλλια κάνναβης καθώς και

πλήθος νάιλον συσκευασιών για την περαιτέρω διακίνηση των παραγόμενων ποσοτήτων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.