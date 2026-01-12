Τραγωδία στο Σοχό Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε απανθρακωμένη σορός ηλικιωμένης μετά από φωτιά σε μονοκατοικία (βίντεο)

Τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή του Σοχού στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διώροφη μονοκατοικία, καθώς εντοπίστηκε νεκρή μια γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ζούσε στο σπίτι.

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε απανθρακωμένη από τους πυροσβέστες μετά την κατάσβεση της φωτιάς και κατά τη διάρκεια της αποκάθαρσης.

Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική η νεκρή γυναίκα ήταν ηλικιωμένη.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 7 το απόγευμα της Κυριακής.

Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς ενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.