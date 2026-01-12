Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Σοχό Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε απανθρακωμένη σορός ηλικιωμένης μετά από φωτιά σε μονοκατοικία (βίντεο)

Η γυναίκα εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες μετά την κατάσβεση

Τραγωδία στο Σοχό Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε απανθρακωμένη σορός ηλικιωμένης μετά από φωτιά σε μονοκατοικία (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 08:51

Τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή του Σοχού στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διώροφη μονοκατοικία, καθώς εντοπίστηκε νεκρή μια γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ζούσε στο σπίτι.

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε απανθρακωμένη από τους πυροσβέστες μετά την κατάσβεση της φωτιάς και κατά τη διάρκεια της αποκάθαρσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική η νεκρή γυναίκα ήταν ηλικιωμένη.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 7 το απόγευμα της Κυριακής.

Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς ενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ