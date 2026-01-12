Τραγωδία στο Σοχό Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε απανθρακωμένη σορός ηλικιωμένης μετά από φωτιά σε μονοκατοικία (βίντεο)
Η γυναίκα εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες μετά την κατάσβεση
Τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή του Σοχού στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διώροφη μονοκατοικία, καθώς εντοπίστηκε νεκρή μια γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ζούσε στο σπίτι.
Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε απανθρακωμένη από τους πυροσβέστες μετά την κατάσβεση της φωτιάς και κατά τη διάρκεια της αποκάθαρσης.
Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική η νεκρή γυναίκα ήταν ηλικιωμένη.
Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 7 το απόγευμα της Κυριακής.
#Πυρκαγιά σε οικία στον Σοχό Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 9 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 11, 2026
Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς ενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.
