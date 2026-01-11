Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες τυλίχθηκε διώροφο σπίτι στο Σόχο
Στην κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα
Πυρκαγιά ξέσπασε σε σπίτι στον Σοχό Θεσσαλονίκης το βράδυ της Κυριακής 11/1. Στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.
Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το thestival.gr, στις 18:58 το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δέχτηκε κλήση για φωτιά σε μονοκατοικία δύο επιπέδων στον Σοχό του Δήμου Λαγκάδα.
Στην κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν τη στιγμή του συμβάντος υπήρχε άτομο εντός της οικίας.
Η αιτία που την προκάλεσε ερευνάται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
