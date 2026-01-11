Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες τυλίχθηκε διώροφο σπίτι στο Σόχο

Στην κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα

DEBATER NEWSROOM

Πυρκαγιά ξέσπασε σε σπίτι στον Σοχό Θεσσαλονίκης το βράδυ της Κυριακής 11/1. Στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το thestival.gr, στις 18:58 το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δέχτηκε κλήση για φωτιά σε μονοκατοικία δύο επιπέδων στον Σοχό του Δήμου Λαγκάδα.

Στην κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν τη στιγμή του συμβάντος υπήρχε άτομο εντός της οικίας.

Η αιτία που την προκάλεσε ερευνάται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Μία ώρα αργότερα θα ανοίξουν τα σχολεία στον Δήμο Σερβιών λόγω της κακοκαιρίας
ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Μία ώρα αργότερα θα ανοίξουν τα σχολεία στον Δήμο Σερβιών λόγω της κακοκαιρίας

Λαμβάνοντας υπόψη τις επικαιροποιημένες προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και με απόφαση του Δημάρχου Σερβίων Κοζάνης Χρήστου Ελευθερίου, τροποποιείται το πρωινό πρόγραμμα λειτουργίας των σχολείων για αύριο Δευτέρα 12 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερβίων Κοζάνης θα αρχίσουν τα μαθήματά τους στις 09:15 π.μ., […]

