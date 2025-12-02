Τραγωδία στο Κερατσίνι: Εγγονός βρήκε νεκρούς τους παππούδες του στο μπαλκόνι

Η οικογένεια από το Κερατσίνι ζει στιγμές ανείπωτης θλίψης, καθώς πλήγηκε από το τριπλό χτύπημα της μοίρας. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, λίγο καιρό μετά τον θάνατο του γιου τους.

Επί 35 χρόνια το ζευγάρι διέμενε μαζί με τον γιο, με τον οποίο είχαν χτίσει κοινή ζωή. Όμως πριν από σχεδόν ένα χρόνο, ο γιος που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, έφυγε από τη ζωή, κάτι που οι ηλικιωμένοι δεν μπόρεσαν να αντέξουν, καθώς ο εγγονός τους, τους βρήκε νεκρούς στο μπαλκόνι του σπιτιού τους.

Το πρωί του περασμένου Σαββάτου (29/11) αποκαλύφθηκε το περιστατικό, όταν ο εγγονός, όπως συνήθιζε να κάνει, επισκέφθηκε τους παππούδες του. Ωστόσο τίποτα δεν προμήνυε το θέαμα που θα αντίκριζε, αφού στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, ήταν ξαπλωμένοι πλάι πλάι ο παππούς και η γιαγιά του, χωρίς τις αισθήσεις τους.

«Με πήρε τηλέφωνο ο εγγονός του παππού και τηw γιαγιάς. Βρήκε νεκρούς τον παππού του και τη γιαγιά του έξω από το σπίτι. Ο παππούς ήταν ανάσκελα και η γιαγιά ήταν μπρούμυτα και προς τα μέσα, προς το σπίτι, με την πόρτα της κουζίνας ανοιχτή», λέει γειτόνισσα του ζευγαριού.

Ο εγγονός του ζευγαριού, γιος του εκλιπόντος γιού τους, που είχε μόλις βιώσει την απώλεια του πατέρα του, μίλησε στην εκπομπή Live News και αναφέρθηκε στο τραγικό πρωινό όταν οι ηλικιωμένοι «κατέρρευσαν» από το βάρος της θλίψης τους.

«Εγώ είχα πάει να του πάω ψωμί. Την προηγούμενη ημέρα τους είχε δει και η μητέρα μου, η νύφη τους, και τίποτα… πέθανε ο γιος τους, ο πατέρας μου, στα χέρια μου, μπροστά στα μάτια τους και εντάξει, οι άνθρωποι τώρα τελευταία ήταν σε δύσκολη κατάσταση», είπε ο νεαρός.

Η απώλεια του γιου τους πριν από περίπου έναν χρόνο, φαίνεται να επιδείνωσε την ψυχολογική κατάσταση του ζευγαριού που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. «Αυτοί οι άνθρωποι ήταν από 15 χρόνων, ήταν η γιαγιά μου 15 χρόνων τότε ήταν που τα φτιάξανε, από την Κόρινθο. Μετά ήταν πάντα μαζί μέχρι και τώρα και πέθαναν μαζί», συμπλήρωσε ο εγγονός.

Από την πλευρά του, γείτονας του ζευγαριού, ανέφερε: «Χάσανε έναν γιο πριν από δύο χρόνια από καρδιά και είχαν καταπέσει. Ο ένας έπεσε και μετά πήγε και βοήθησε ο άλλος. Τους βρήκαν ταυτόχρονα και τους δύο. Τον τελευταίο χρόνο, που πέθανε ο γιος επειδή ήταν συνέχεια μαζί τους, μάλλον από αυτό τώρα, είχαν καταπέσει πολύ».

«Ο παππούς βγήκε να πλύνει κάποια λεκάνη και ότι η γιαγιά άκουσε τον παππού που έπεσε και πήγε να βγει έξω έτσι όπως ήταν και μάλλον έπαθαν κάποια ανακοπή», είπε άλλη γειτόνισσα.

Τι δείχνει η ιατροδικαστική έκθεση

Εκ πρώτης όψεως, η ιατροδικαστική έκθεση δείχνει ισχαιμία μυοκαρδίου και για τους δύο. Πρώτος εξέπνευσε από ανακοπή ο παππούς και στη συνέχεια η σύζυγός του.

«Έπεσε, χτύπησε ο παππούς. Δεν ήταν το τραύμα αυτό θανατηφόρο βέβαια και έκατσε η γιαγιά από δίπλα και έπαθαν και οι δύο ισχαιμικό επεισόδιο. Χτύπησε το κεφάλι του ο παππούς και η γιαγιά μου τον έσυρε γι’ αυτό έχει και κάποιες αμυχές στο χέρι του ο παππούς μου που ήταν από τη γιαγιά μου όπως τον έσυρε για να τον τραβήξει», περιέγραψε ο εγγονός που τους βρήκε νεκρούς.

Όλοι μιλούν για ένα αγαπημένο ζευγάρι που μέχρι και τις τελευταίες τους στιγμές φρόντιζε ο ένας τον άλλον. Η κηδεία τους θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη.