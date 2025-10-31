Τραγωδία στο Ηράκλειο: Δύο απανθρακωμένα πτώματα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα (Βίντεο)

Δύο άτομα βρέθηκαν απανθρακωμένα μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στον Μαστραμπά Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, πρόκειται για μία ηλικιωμένη γυναίκα που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και το δεύτερο θύμα πιθανότατα είναι συγγενικό πρόσωπο της γυναίκας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε άνδρες της πυροσβεστικής με δύο οχήματα, ενώ, τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα.