Ναύπακτος: Σοβαρό τροχαίο στο Γαλαξίδι – Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/9) σε επαρχιακό δρόμο της Ναυπάκτου μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή του Γαλαξιδίου και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων. Μάλιστα, ένα από αυτά ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του όπως μεταδίδει το nafpaktianews.gr. Το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή του Γαλαξιδίου, λίγο μετά τις σήραγγες προς Ναύπακτο, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ένα όχημα επέβαινε ένα ζευγάρι, ενώ στο δεύτερο όχημα βρισκόταν μόνο ο οδηγός. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά τρία άτομα. Ο ένας εκ των επιβαινόντων του ζευγαριού ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι υπόλοιποι δύο που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν στο νοσοκομείο