Τραγωδία στο Χαϊδάρι: Νεκρός 38χρονος μοτοσικλετιστής ύστερα από σύγκρουση με ΙΧ που οδηγούσε ανήλικος

Σοκάρει το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες Τετάρτη 24/12, παραμονή Χριστουγέννων, στο Χαϊδάρι, με θύμα έναν 38χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε γύρω στις 19:00 επί της Ιεράς Οδού, όταν ο 38χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος δεν φορούσε κράνος με αποτέλεσμα τα τραύματά του να αποβούν μοιραία.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι συνέλαβαν τον οδηγό του αυτοκινήτου, ο οποίος αποδείχθηκε πως ήταν ανήλικος.

Αν και ο 17χρονος είχε δίπλωμα, δεν οδηγούσε με την παρουσία κάποιου ενήλικου, όπως επιβάλλεται από τον νόμο. Ο ίδιος σε αλκοτέστ που του έγινε αποδείχθηκε πως δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Για το τροχαίο δυστύχημα συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.