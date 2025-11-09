Τραγωδία στην Ξάνθη: Γνωστός DJ έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

Ένα τραγικό τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στην Ξάνθη, με θύμα έναν γνωστό DJ της περιοχής. Το ατύχημα συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά στο Χρυσοχώρι, όταν το όχημα που οδηγούσε ο 54χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες.

Σύμφωνα με το xanthinea, ο άτυχος άνδρας, με καταγωγή από τον Πετεινό και κάτοικος Χρυσοχωρίου, μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία, συγκλονίζοντας συγγενείς, φίλους και γνωστούς.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία:

«Την 9-11-2025 το πρωί, στην Επαρχιακή Οδό Χρυσούπολης – Κεραμωτής, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 54χρονος ημεδαπός εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας της περιοχής. Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου».