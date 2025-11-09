Τραγωδία στην Ξάνθη: Γνωστός DJ έχασε τη ζωή του σε τροχαίο
Ο 54χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα
Ένα τραγικό τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στην Ξάνθη, με θύμα έναν γνωστό DJ της περιοχής. Το ατύχημα συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά στο Χρυσοχώρι, όταν το όχημα που οδηγούσε ο 54χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες.
Σύμφωνα με το xanthinea, ο άτυχος άνδρας, με καταγωγή από τον Πετεινό και κάτοικος Χρυσοχωρίου, μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.
Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία, συγκλονίζοντας συγγενείς, φίλους και γνωστούς.
Όπως αναφέρει η Αστυνομία:
«Την 9-11-2025 το πρωί, στην Επαρχιακή Οδό Χρυσούπολης – Κεραμωτής, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 54χρονος ημεδαπός εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας της περιοχής. Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου».
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις