Τραγωδία στην Κάρυστο: Νεκρός 43χρονος σε τροχαίο στο Μαρμάρι

Νεκρός κατέληξε ένας 43χρονος τα ξημερώματα της Τετάρτης, 19 Αυγούστου μετά από τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή του Μαρμαρίου στο Δήμο Καρύστου, όταν δυο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός του ενός ΙΧ.

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Ο 43χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καρύστου, χωρίς τις αισθήσεις του όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.